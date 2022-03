Un agriculteur tente de se suicider dans les locaux de la DDT de l'Orne

Drame du désespoir agricole :

On ne l'a appris qu'aujourd'hui; cette semaine, un éleveur de bovins a tenté de mettre fin à ses jours dans les locaux de la Direction Départementale des Territoires de l?Orne.

En cause : les faibles cours de la viande ? les éleveurs bovins sont ceux qui ont le revenu le plus bas.

Cela cumulé avec la sècheresse qui n'a pas permis d'avoir les stocks nécessaires pour nourrir les bêtes jusqu?à terme. Du coup, elles ne sont pas vendables.

Les éleveurs, qui n?ont plus de trésorerie, sont les seuls à ne pas avoir encore touché la totalité des primes PAC.

La Confédération paysanne rencontrera le préfet de l?Orne : lundi matin.

