Finale nationale des Olympiades des métiers : 2 bas-normands en or ! 5 autres en argent et bronze

Finales nationales des Olympiades des métiers :

2 parmi les 40 jeunes bas-normands présents à Paris depuis le milieu de la semaine dernière, se sont qualifiés pour les finales mondiales, qui seront disputées à Londres. Il s?agit de :

-Brice JUSTICE, Médaille d'Or en Catégorie « Art floral »,

-et d?Alberic ALEXANDRE, Médaille d'Or en Catégorie « Administration des systèmes et des réseaux informatiques ».

5 autres bas-normands ont été médaillés en argent ou en bronze.

Les Pays de la Loire, avec 9 jeunes médaillés d?or, enverront la plus forte délégation, en Grande Bretagne du 5 au 8 octobre prochain.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire