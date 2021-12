Hérouville-Saint-Clair. Calvados. La bénévole du festival de Beauregard volait

Mardi 6 juin 2017, Angélique Horcholles a été jugée par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour vols et contrefaçons de chèques en récidive de 2014 à 2016. A l'issue de l'audience où elle ne s'est pas présentée, une peine ferme a été prononcée.

Délits de 2014 à 2016

A Rennes (Ille-et-Vilaine), en mars 2014, par le biais d'une connaissance, elle est invitée chez un homme et fait main basse sur l'un de ses chéquiers vieux de dix ans, ce qui va interpeller la banque lorsque plusieurs chèques servent à régler divers achats.

En juillet 2014, bénévole au Festival de Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair, au nord de Caen, elle dérobe un téléphone portable d'une valeur de 400 euros, qu'elle revend 120 euros sur le Bon Coin. Déclaré volé, l'appareil bloqué est inutilisable.

Enfin, en novembre 2016, dans un bar de Caen, elle subtilise un sac main, se sert du chéquier et conserve la carte vitale et des boucles d'oreilles de la victime.

"C'est un mode de vie"

Neuf mentions du même cru apparaissent dans le casier judiciaire de la prévenue. En janvier dernier, elle avait écopé de 4 mois de prison ferme et avait été placée sous mandat de dépôt. "Rien n'y fait, constate le procureur, c'est un mode de vie".

Angélique Horcholles écope de 8 mois de prison ferme sans aménagement possible.

A LIRE AUSSI.

La comptable escroque plus de 700 000 euros à son employeur et ami

Calvados : il casse deux dents à sa compagne et lui arrache les cheveux

Quatre mois de prison pour avoir volé des jouets à Caen

Calvados : les voleurs avaient un mode opératoire bien rodé

Calvados : un véritable professionnel de l'escroquerie