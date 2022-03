Un ciel nuageux avec des crachins épars ce jeudi après dissipation des brouillards matinaux... T° de 6 à 13°

Météo France relevait ce jeudi matin ...... 7°0 à Flers, 5°9 à Alençon, 5°5 à Argentan, mortagne au perche et L?Aigle.



Aux brouillards nombreux et parfois denses de ce petit matin succède rapidement un temps gris, doux et humide avec quelques petites pluies passagères ou crachins.

Le vent de sud-sud-ouest faible puis modéré permet au T° de garder un bon niveau de douceur : 11 / 13°

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire