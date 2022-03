Temps variable ce lundi, entre belles éclaircies et quelques passages nuageux... T° de 4 à 9°

Météo France relevait ce matin... 3°7 à Flers, 4°0 à Argentan et Mortagne au Perche... 4°3 à Alençon et à L?Aigle...



Après les pluies de la nuit, nous retrouvons un temps calme sous un ciel couvert de nuages élevés. En cours de matinée, le ciel se dégage et de belles éclaircies se produisent. Une petite averse est possible ici ou là mais globalement c'est un temps variable et agréable qui domine entre éclaircies et nuages. Les températures cet après midi seront comprises entre 8 et 9° !

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire