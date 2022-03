Nuages et éclaircies pour cette matinée avant le retour de quelques pluies cet après midi... T° de 3 à 10°

Une collection de 3° ce matin dans l? Orne.... à Mortagne au Perche, Argentan, Flers... 3°4 à Alençon et L?Aigle ...



La grisaille présente par endroits sous forme de brouillard parfois épais et de nuages bas se dissipe assez rapidement en matinée. Le temps, ensuite, hésite ce matin entre nuages parfois porteurs de petites averses et belles éclaircies ....



Cet après-midi, les nuages deviendront prédominants en donnant quelques pluies éparses et sous un voile d'altitude assez épais ....



Le vent de sud à sud-est devient modéré : temporairement assez fort, il peut encore s'approcher des 50 km/h dans l'après-midi. Les températures maximales sont proches de 8 à 10 degrés.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire