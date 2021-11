Cherbourg. Solitaire du Figaro : une nuit d'enfer sur mer pour les skippers de Normandie

Première épreuve pour les skippers de la Solitaire du Figaro, partis dimanche 4 juin 2017 de Bordeaux (Gironde) pour rallier Gijón en Espagne. Cette deuxième nuit a été ponctuée par des vents de 50 noeuds, soit près de 90 km/h.

Delamare perd son grand spi

Beaucoup de problèmes de voile en début de nuit pour la Fermanvillaise Sophie Faguet. Le jeune Éric Delamare, skipper d'Ouistreham qui navigue sur le bateau Région Normandie, a perdu son grand spi aux alentours de 4h du matin.

Deux Normands sont parvenus à se maintenir dans le top 10, le Havrais Charlie Dalin et le Cherbourgeois Alexis Loison. Ce dernier raconte sa nuit d'enfer : "on s'en est pris plein la tête (...) Il fallait faire en sorte de préserver le bateau, il y a eu 2-3 heures pendant lesquelles je ne pensais plus trop régate, mais je pensais plutôt à comment me sortir de cette situation".

Alexis Loison - 6 juin 2017 Impossible de lire le son.

"On s'en est pris plein la tête"

Contrairement à Alexis Loison, Charlie Dalin avait emporté une combinaison sèche. "Ça a tapé fort", confirme le Havrais, qui compare son bateau à "une machine à laver". Il espérait pouvoir dormir et manger un peu ce mardi, dans la matinée.

CLASSEMENT A 11H20 : Charlie Dalin 4e, Alexis Loison 7e, Sophie Faguet 14e, Éric Delamare 31e

A LIRE AUSSI.

Voile : les Normands engagés dans la 48e Solitaire du Figaro !

Voile : la 48e Solitaire du Figaro modifie son parcours à cause de la météo

Le nouveau skipper de la région Normandie rêve du Vendée Globe