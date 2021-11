Solitaire du Figaro. Voile : la 48e Solitaire du Figaro modifie son parcours à cause de la météo

Avant même son départ, la 48e édition de la Solitaire du Figaro est déjà chamboulée. La faute à quoi ? À la météo et aux prévisions très délicates des prochains jours sur le front atlantique. Ce samedi soir 3 juin, la direction de course a officialisé des changements de parcours pour la première étape entre Bordeaux et Gijon (Espagne).

"Suite à la prise en compte de nouveaux fichiers météorologiques. La dégradation prévue sur la pointe de Bretagne lundi soir est désormais plus forte qu'originellement" a précisé Francis Le Goff, la décision a été prise de changer le périple prévu et ainsi "d'éviter le plus gros du coup de vent".

Départ de Bordeaux ce dimanche 4 juin à 14h30, Arrivée prévue à Gijon dans la nuit de mardi à mercredi

Si l'heure du départ n'a pas évolué, les 43 solitaires n'auront plus à monter jusqu'à la Chaussée de Sein. Au passage du phare de Cordouan, la flotte devra descendre vers le cap Ferret pour virer pour remonter vers le plateau de Rochebonne avant de rallier Gijòn, soit 95 milles de moins que prévu initialement.

L'arrivée sur Gijón est donc programmée pour le milieu de la nuit de mardi à mercredi. Pour rappel, quatre normands sont engagés dans cette édition, les Manchois Alexis Loison (FIVA) et Sophie Faguet (Porsche), le Calvadosien Eric Delamare (Région Normandie) et le Seino-Marin Charly Dalin (Macif)

A LIRE AUSSI.

Voile : les Normands engagés dans la 48e Solitaire du Figaro !

Pollution: vers une amélioration en fin de semaine

VOILE (Solo Normandie) : L'arrivée jugée en ... Bretagne avec la victoire du Havrais Charlie Dalin !