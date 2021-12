Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mardi 13 juin 2017

MANCHE

Ce jeudi 15 juin 2017 c'est la nuit du commerce à Cherbourg. Au programme: commerces ouverts, stands, groupe festif, dégustations, coiffure et maquillage adultes, maquillage enfant, animations, de bonnes choses à manger et à boire… Renseignements dans les commerces ou par mail à beerz.cherbourg@gmail.com.

Ce vendredi 16 juin 2017 c'est la 2e édition de la Verrerie en musique à la Glacerie organisée par la ville de Cherbourg de 17 h à 20 h. Festival ludique et musical. Au programme: des concerts Monsieur Ribouldingue, Gavroch'and Co, spectacles des enfants de l'école Louis Lucas de Néhou. Des ateliers ludiques: jeux divers, balades en poney, initiation percussions, maquillage, structures gonflables, initiation golf, etc. Prévente pour les ateliers à la boulangerie Laisney au Village.

CALVADOS

Pour le concert du mois, ce vendredi 16 juin 2017 dès 21h30, le Bowling de Vire et le restaurant La Table propose le duo de musique folk "Anna et Martyn". L'occasion de faire la fête dans un bar Lounge avec le restaurant La Table sur place. Retrouvez toutes les infos sur cette soirée en vous connectant sur la page officielle Facebook: Bowling Vire.

À l'occasion de la Journée du Patrimoine de Pays, la bibliothèque de Tordouet vous propose une promenade au clair de lune. Petits et grands, lampe de poche en main et bonne chaussures aux pieds, suivront le conteur pour une soirée familiale et insolite. Rendez-vous ce samedi 17 juin 2017 à la mairie de Tordouet à Valorbiquet à partir de 20h30.

ORNE

Dans le cadre des "Journées des Moulins", ce dimanche 18 juin 2017, les anciens meuniers vont revêtir leurs costumes traditionnels et expliqueront le fonctionnement de leur moulin, la fabrication de farine. Rendez-vous à Vimoutiers pour une visite guidée prévue de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Ce dimanche 18 juin 2017 assistez au concert de Potlatch à Saint-Philbert-sur-Orne. Un duo acoustique originaire de Domfront qui revisite librement les grands standards folk rock des années 60 à nos jours, ainsi que les petits joyaux oubliés au fond des tiroirs de la chanson française. Rendez-vous sur le site de la Roche d'Oëtre à partir de 17h.