Temps gris, avec quelques brèves éclaircies aujourd'hui... T° de 4 à 9°

Météo France relève ce matin.... un minimum de 3°3 à L?Aigle, 3°8 à Mortagne au Perche, , 4°6 à Argentan, 5° à Alençon et 5°5 à Flers,



Le gris est la couleur du jour !

Entre les nappes de grisaille de ce petit matin et les nuages toujours nombreux en journée, les éclaircies resteront aléatoires et peu durables. Le vent faible de nord-est à nord maintiendra les T° entre 7 et 9 degrés cet après-midi.

