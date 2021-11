Coutances. Législatives 2017, Manche, 3e circonscription : Chantal Tambour, Front de Gauche

Chantal Tambour, âgée de 67 ans, est une inspectrice d'académie retraitée qui habite Tourville-sur-Sienne. Candidate du Front de gauche dans la 3e circonscription de la Manche, elle est aussi militante associative et féministe.

Membre du mouvement Ensemble, l'une des composantes du Front de Gauche, elle représente aussi à cette élection le Parti communiste, la Gauche Debout et Alternative Citoyenne. Aux élections cantonales de 2011 et aux législatives de 2012, elle avait été candidate suppléante. En mars 2015, elle se présente en binôme aux élections départementales à Coutances et totalise 13,59% des suffrages.

Son suppléant, Rémi Besselièvre, 60 ans, infirmier libéral, est président de l'association de défense des usagers du centre hospitalier public du Cotentin.

