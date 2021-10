Les collèges aux forts effectifs de redoublants seront sanctionnés par l'Inspection Académique du Calvados

Les syndicats d?enseignants et les parents d?élèves ne décolèrent plus, après la baisse annoncée des effectifs enseignants , - 359 postes dans la région, la fermeture de classes, la suppression de filières, voici que l?inspection académique du Calvados va sanctionner les collèges qui recensent plus de 2,5 % de redoublants, en retirant à ces établissements des heures de cours.... au profit d?établissements aux quotas de redoublant imposés par l?administration... Pour l?inspection académique, les cas de redoublements des élèves ne sont pas justifiés pour la plupart ....

