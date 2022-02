Foot, Ligue 1, Grégory Proment pourrait rejoindre dès ce lundi, Caen, son ancien club ..... Ligue 2 : deux nouvelles recrues pour Le Mans FC, Mickaël Poté et Yohan Hautcoeur

Foot, ligue 2?.



Deux nouvelles recrues au Mans : Mickaël Poté, 26 ans, prêté par le club de Ligue 1 Nice pour 6 mois, jusqu'à la fin de la saison.

Yohan Hautcoeur, 29 ans, a signé un contrat de 6 mois jusqu'à la fin de la saison, avec une option d?un contrat supplémentaire d?un an si Le Mans FC monte en Ligue 1.

Le milieu de terrain a été formé au Mans, il avait participé à 2 montées en Ligue 1 du club sarthois avant de rejoindre par la suite Saint Etienne et Lorient.



Ligue 1......

Grégory Proment, 32 ans, a résilié son contrat avec un club turc et devrait s'engager aujourd?hui avec son ancien club, Caen, pour 6 mois, et un an reconductible. Le milieu de terrain défensif a refusé une offre de trois ans de contrat assortie d'une reconversion du FC Metz, son club formateur. Le joueur pourrait faire son retour avec ses coéquipierz, face à Lyon, samedi en Coupe de France !

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire