Rouen. Arrêtés pour un cambriolage, ils menacent de mort les policiers de Rouen

Tout commence sur les coups de 5h du matin ce jeudi 1er juin 2017 lorsque le gérant d'un restaurant de la rue Cauchoise, à Rouen (Seine-Maritime), avertit la police d'un vol par effraction dans son commerce. Grâce aux bandes de vidéo-surveillance, il a pu identifier un des malfaiteurs et indique aux policiers l'avoir formellement reconnu au sein d'un groupe de quatre personnes qui marchaient à quelques rues de là.

"On va mettre une bombe dans le commissariat"

Les forces de l'ordre mènent alors leurs propres recherchent et trouvent rapidement le groupe, qui se disperse à la vue des policiers. Tous sont finalement rattrapés et ramenés à l'hôtel de police pour être placés en dégrisement. Mais c'est là que la situation dégénère.

Pour commencer, deux des quatre individus refusent de décliner leur identité. Ensuite, tous se mettent à insulter les policiers et à proférer des menaces. "Dès qu'on les voit en civil, on les matraque" ou "dès qu'on sort on va mettre une bombe dans le commissariat" sont deux exemples des propos entendus par les policiers. À midi ce jeudi 1er juin 2017, les quatre hommes étaient toujours en garde à vue.

A LIRE AUSSI.

Témoignage d'un policier en Normandie : " Les voyous nous le disent, ils n'ont plus peur de nous. "