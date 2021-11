Ligue des champions: "Zizou", pour rejoindre Sacchi dans la légende?

Personne n'est parvenu à signer le doublé en C1 depuis Arrigo Sacchi avec l'AC Milan en 1989 et 1990, à une époque où l'épreuve reine du Continent se jouait à effectif réduit et sans phase de poules.

L'exploit serait d'autant plus incroyable que le nom de Zidane côtoie déjà ceux des Pelé, Maradona, Cruyff et autres joueurs de légende qui ont marqué le sport le plus populaire du monde, aussi bien grâce à son palmarès XXL (Coupe du monde, Euro, Ligue des champions,...), que par ses prouesses techniques balle au pied.

De l'autre côté de la ligne de touche, Zidane a maintenant l'occasion d'inscrire son nom aux côtés des plus grands entraîneurs de l'histoire, en cas de succès face à son ancien club de la "Juve".

Sa "reconversion" est d'ores et déjà un succès incontestable. En moins de 18 mois, il est déjà devenu le 2e technicien français de l'histoire à avoir réussi à se qualifier pour deux finales de C1 de suite, après Helenio Herrera (1964, 1965).

Surtout, depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe première du Real Madrid en janvier 2016, Zidane a déjà gagné tous les trophées majeurs possibles: Ligue des champions 2016, la Supercoupe d'Europe 2016, le Championnat du monde des clubs 2016, Liga 2017, trophée derrière lequel le Real courrait depuis cinq ans.

Mais avant de s'attaquer à la Supercoupe d'Espagne et à la Coupe du Roi, seuls titres qui lui restent à conquérir en club, il peut non seulement conserver la Coupe "aux grandes oreilles" mais guider le Real vers un doublé Liga-C1 la même saison... pour la première fois depuis 1958.

'Gestion intelligente' plutôt que théoricien du jeu

"Ca reste un être humain même si ce qu'il a fait en tant que joueur et ce qu'il fait en tant qu'entraîneur, c'est exceptionnel. Je pense que c'est un début de carrière d'entraîneur rêvé pour lui", s'est enthousiasmé son défenseur Raphaël Varane, dans un entretien à Téléfoot diffusé dimanche.

S'il n'est pas un théoricien du jeu habité par des idées tactiques révolutionnaires, contrairement à Sacchi, Johan Cruyff ou son contemporain Pep Guardiola, Zidane reste un entraîneur attaché au beau jeu et à la possession de balle.

Mais pour gagner sa méthode s'approche davantage de la philosophie de Carlo Ancelotti, son ancien mentor devenu cette saison le premier entraîneur à remporter quatre des cinq grands championnats: une gestion hors pair de ses hommes sur tous les plans.

"Il a montré une gestion très intelligente, avec ses adjoints. La preuve est là, nous avons gagné un Championnat très difficile, contre l'une des meilleures équipes du monde, à savoir le Barça", a salué la star du Real Cristiano Ronaldo après la conquête du titre de champion d'Espagne, qualifiant même le travail de "Zizou" de "phénoménal".

La Juve a ce qu'il faut pour le stopper

"Je suis en train de réussir une fin de saison spectaculaire, meilleure que les années précédentes parce que j'ai effectué une préparation plus intelligente avec l'aide de l'entraîneur", a ajouté le quadruple Ballon d'Or, auteur de 14 buts sur ses neuf dernières apparitions.

Le plus dur reste toutefois à venir pour Zidane, qui devra battre un club qu'il connaît sur le bout des pieds: la Juventus Turin, où il a brillé sur le terrain entre 1996 et 2001.

Avec sa défense de fer, son gardien en quête de légende Gianluigi Buffon (39 ans), et son redoutable duo Dybala/Higuain devant, la "Vieille Dame" n'a jamais semblé aussi proche de réussir le triplé.

"Sur le plan de la solidité et de l'expérience, cette Juventus est la meilleure de ces dernières années. Nous sommes en train de vivre un période extraordinaire", a déclaré David Trezeguet, ambassadeur du club turinois sur la scène internationale, lors d'une conférence de presse à Mexico mercredi dernier.

"Nous avons une solidité défensive et aussi une force offensive pour débloquer la partie à n'importe quel moment", souligne l'ancien coéquipier de Zidane en Bleus. Au point de contrarier le destin de "Zizou"?

