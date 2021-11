Une vingtième édition placée sous le signe de la réussite. Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 mai 2017, le 20e Marathon de la baie du Mont Saint-Michel a ressemblé, sur six courses, près de 10 000 runners, entre Bretagne et Normandie.

Tendance Ouest, la première radio indépendante de Normandie, était pour l'occasion en direct tout le week-end. Des moments à revivre, en vidéo.

La journée du samedi 27 mai 2017

La journée du dimanche 28 mai 2017

Sur l'épreuve reine de l'événement, le marathon, le Kenyan Lazarus Too s'est imposé en 2h13'51.

Chez les femmes, l'Ethiopienne Medina Deme a terminé en tête en 2H45'09''.

