Le tribunal correctionnel d?Argentan a condamné, mardi en comparrution immédiate, deux hommes de 29 et 32 ans à des peines de 4 mois de prison avec sursis pour le plus jeune, 4 mois ferme pour le plus âgé... ce dernier s?était introduit dans les locaux du collège Sévigné de Flers dans la nuit de dimanche à lundi... il a volé du matériel informatique et vidéo... il avait alors appelé son complice pour l?aider à charger le matériel dans sa voiture...

