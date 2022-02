Suppression de 369 postes dans l'Education Nationale en Basse Normandie : appel à la manif le 22 janvier à Alençon

La rentrée scolaire de septembre ne se fera pas dans la sérénité .... la FSU a jugé hier, de catastrophique, la prochaine rentrée scolaire.....

16.000 postes seront supprimés dans l?éducation nationale?

En Basse-Normandie :

-195 postes d?enseignants seront supprimés dans le 1er degré, dont une cinquantaine dans l?Orne,

-154 dans les collèges et lycées bas normands

-et une dizaine dans l?administration scolaire.

Le syndicat , boycottera avec les autres organisations syndicales, le comité technique paritaire régional qui devait valider ces chiffres, lundi..... Il sera reporté fin janvier... Contre ces suppressions : un collectif départemental de syndicats, de parents d?élèves, et d?associations appelle d?ores et déjà à une manifestation à Alençon : le samedi 22 janvier .....

