Alençon. Législatives 2017, Orne, 1ère circonscription: Pascale-Aimée Schott, parti animaliste

Pascale-Aimée Schott, 55 ans, habite au Merlerault. Vétérinaire, est candidate sur la première circonscription de l'Orne pour le parti animaliste. Sous le slogan "les animaux comptent, votre voix aussi", c'est l'occasion pour elle de défendre une cause qui lui tient à coeur. Vétérinaire de profession, elle a vu la souffrance animale tout au long de sa carrière et souhaite aller plus loin dans son engagement pour le bien être animal.