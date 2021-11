Alençon. Législatives 2017, Orne, 1ère circonscription: François Vannier, Parti de la démondialisation

François Vannier est né dans l'Orne en 1984. Titulaire d'une licence Administration Économique et Sociale et d'une Maîtrise en économie, il a rédigé un mémoire sur la politique énergétique et environnementale de l'Union européenne, dans le cadre de la production électrique.

Ensuite, il a obtenu un Titre professionnel d'électricien à l'AFPA et il a exercé plusieurs métiers dans le bâtiment, en usines du secteur agroalimentaire et industriel. Ces expériences professionnelles et ses études lui ont permis de comprendre les effets de la dégradation des conditions de travail, du gaspillage des ressources naturelles et des conséquences des pollutions du mode de vie énergivore par le système néolibéral.

Il se présente comme "citoyen révolté, pas un professionnel de la politique" et il explique que "l'urgence sociale et écologique l'a conduit à se présenter à cette élection législative."