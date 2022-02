18ème journée de Ligue 2 : derby Laval / Le Mans

Football :



Match en retard de la 18ème journée de Ligue 2, mercredi soir : avec le derby Laval / Le Mans.



Les mayennais doivent absolument rebondir après leur défaite : 4/0 à Metz ... et doivent aussi sortir de la zone de relégation.

Le milieu de terrain lavallois Anthony Gonçalvès fera son retour à l'occasion de ce match, demain soir : il avait été blessé à la cheville, en juillet dernier.



? mais bien sûr : de son côté, grâce à ce match en retard, Le Mans rêve de prendre la tête du championnat de Ligue 2 ?

Les manceaux, qui seront privés de Khaled Adenon, suspendu; et de Mickael Poté et Yohan Hautcoeur, qui n?ont pas été retenus.



Coup d?envoi de la rencontre : demain, à 19h, à Lebassère.

