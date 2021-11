Sur la ligne de départ, ils étaient 1 588 à participer au concours "Elle est où la Voix" organisé par l'enseigne Au Bureau et le label Warner Music France. Marine Le Coquet, originaire d'un petit village près de Bayeux (Calvados) participera à la finale nationale qui aura lieu samedi 4 juin 2017.

Marine a 18 ans, elle chante depuis toute petite. Elle a commencée dans une chorale en primaire, puis elle a fait huit ans de solfège, six ans de violon, deux ans de guitare et quatre ans de techniques vocales à Bayeux. "La musique prend une très grande place dans ma vie, je souhaite intégrer le Cours Florent, à Paris".

Une année sabbatique pour percer

Marine Le Coquet est actuellement en année sabbatique pour lui permettre de réaliser son rêve d'enfant. Malgré une défaite l'année dernière, elle reste confiante, et elle ne s'arrête pas là "Mes amis, ma famille me soutiennent dans ce projet, j'ai tout leur soutien".

La jeune chanteuse interprétera quatre chansons dont une composition de son professeur de guitare : le coup de soleil de Richard Cocciante, Falling slowly de Glein Hansard , Shape of You d'Ed Sheeran et Croire encore.

Samedi 4 juin, elle se rendra au studio d'enregistrement Montmartre Recording à Paris pour tenter de voir sa carrière de chanteuse se réaliser. Le ou la gagnante de ce concours aura l'opportunité de participer à la première partie d'un concert de Christophe Maé lors d'une tournée nationale et l'enregistrement d'un single chez Warner Music France.

