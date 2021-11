Caen. La première bière artisanale de Caen est en rayon

Caen (Calvados) ne déroge pas à la règle. La mode est aux bières artisanales. L'un de ses habitants, Renaud Tignon, vient de se lancer avec deux collaborateurs. Après avoir fait ses armes dans la Manche, l'un de ses associés, Gildard Launay, a donné naissance en 2012 à la Cambrousse, une bière blonde de style pale ale. Il a depuis aménagé des installations plus conséquentes afin de répondre à la demande. Les trois porteurs de projet ont ensuite donné naissance à la Bièregerie.

Déjà disponibles en rayon

Les cuves sont posées route de Trouville à Caen depuis le 1er février 2017. Deux autres produits sont disponibles en plus de la Cambrousse : le Seigneur des agneaux, une bière IPA, et le Mouton caennais, plus ambrée, première composition sortie de ce nouveau site de production. Rousse, elle développe des arômes épicés et délicatement fruités.

"Une bière, ça prend une journée pour être fabriquée et après, il faut compter un mois et demi de fermentation avant sa mise en bouteille", explique le jeune brasseur. La commercialisation de la bière "made in Caen" a ainsi pu débuter en avril, sur le réseau caviste. Elle est notamment disponible dans les rayons du magasin V and B à Mondeville.

