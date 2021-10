Caen. Projection du documentaire ''Crème fraîche–Harissa'' au Sillon

Le titre, évocateur, dévoile la dualité culturelle présentée tout au long du film : '"Crème fraîche-Harissa" est en effet un documentaire sur l'artiste Khalifa Belouzaa. Se présentant comme un documentaire-portrait, le film aborde le thème de la double identité culturelle, de la richesse née du métissage culturelle et des problématiques liées à cette double appartenance.

Focus sur l'artiste Khalifa Belouzaa

Artiste normand d'origine algérienne, Khalifa Belouzaa a toujours puisé son imaginaire et sa création dans cette double appartenance culturelle qu'il revendique comme source de richesse et de singularité. Il oeuvre ainsi à faire de son parcours une fenêtre ouverte sur le monde et la reconnaissance de l'altérité. Ce documentaire, salutaire à l'heure du repli sur soi et des crispations identitaires, invite tout un chacun à questionner son rapport l'altérité, au divers et à l'identité.

Pratique. Mardi 23 mai à 20 heures au Sillon (MJC Chemin-Vert). Entrée libre. Tél. 02 31 73 29 90

