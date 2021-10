Méditerranée: 5.000 migrants secourus en deux jours

Le corps sans vie d'un migrant a été repêché, ont en outre indiqué samedi les gardes-côtes italiens, annonçant un nouveau bilan de la dernière série d'opération de secours.

Avec les interventions qui se sont déroulées dans la nuit de vendredi à samedi, ce sont désormais plus de 2.100 personnes à bord de 17 embarcation qui ont été secourues. Un premier bilan annonçait vendredi en fin de journée 1.500 personnes secourues à bord de 13 embarcations.

Jeudi, ce sont 2.900 migrants qui avaient été secourus: 2.300 d'entre eux, récupérés dans les eaux internationales, ont pris le chemin de l'Italie, tandis que 580 autres, restés dans les eaux libyennes, ont été reconduits en Libye.

Depuis 2016, les départs de Libye se font souvent par vagues: plus de 13.000 personnes secourues en cinq jours fin mai 2016, 14.000 en quatre jours fin août, 10.800 les 3 et 4 octobre et encore 8.500 à Pâques cette année.

Depuis le début de l'année, l'Italie a vu arriver plus de 46.000 migrants sur ses côtes, soit une hausse de plus de 30% par rapport à la même période l'année dernière.

Parallèlement, au moins 1.244 personnes ont trouvé la mort cette année au large de la Libye, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), soit une pour 39 personnes secourues.

A LIRE AUSSI.

Migrants: 2016, une année record pour les gardes-côtes italiens

Nouveau naufrage en Méditerranée: 146 disparus, selon l'unique survivant

Méditerranée: environ 6.000 migrants secourus en deux jours

Libye: 13 migrants morts asphyxiés dans le conteneur d'un camion

Plus d'un millier de migrants secourus: "cauchemar" au large de la Libye