Le site Faurécia de Caligny près de Flers (61) inauguré ce jeudi après midi par le pdg du groupe

Yann Delabrière, le président directeur général du groupe Faurecia, a inauguré hier après midi en compagnie de Laurent Beauvais, président de région Basse-Normandie, et de Yves Gouasdoué, président de la communauté d?agglomération du pays de Flers : le centre de recherche et développement des mécanismes de siège d?automobile, à Caligny ; une activité sur laquelle Faurecia est leader mondial, notamment pour des clients comme Bmw, Fiat, Général Motors, Peugeot-Citroën, Renault-Nissan, et Volkswagen.

Ce centre de recherche flérien, sur 7000m², emploiera à terme : 400 ingénieurs et techniciens.

