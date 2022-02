La météo de votre week-end: la neige revient dès demain

CE VENDREDI APRES MIDI : FROID PIQUANT

Globalement sur la majeure partie du département de l'Orne, la journée se déroule sous une alternance de passages nuageux et de belles éclaircies ensoleillées. Le vent de nord à nord-est maintient le froid glacial. Pas de dégel de prévu ; les températures maximales ne dépassent pas -1 à -2 degrés. Aussi, la couche neige n'évolue pas et les conditions de circulation restent difficiles en particulier sur les petites routes de campagne.





CE SOIR ET LA NUIT PROCHAINE : GLACIAL ET ASSEZ VENTE

Peu de changement. L'extrême nord-ouest du Bocage reste sous la menace de quelques averses de neige très dispersées. Sous un ciel partagé hésitant entre nuages et belles éclaircies, la baisse des températures est limitée par le vent de nord-est qui demeure soutenu mais qui rend la nuit glaciale. Les températures minimales sont comprises entre -5 et -8 degrés, et en raison du vent la température ressentie est encore plus basse et l'on peut parler de grand froid.





DEMAIN SAMEDI 9 JANVIER: RETOUR DE LA NEIGE L'APRÈS-MIDI

Les éclaircies matinales ne sont pas durables. Le ciel devient menaçant l'après-midi ; quelques giboulées de neige se produisent encore sur le Bocage alors que de faibles chutes de neige plus ou moins continues font leur retour par le Perche et le Pays d'Ouche. Dans ces conditions, 1 à 3 cm de neige supplémentaire sont à envisager un peu partout en fin de journée et en soirée ; la circulation et les déplacements restent donc toujours très délicats, voire très difficiles sur le réseau secondaire. Le vent de nord-est modéré à assez fort persiste, maintenant une ambiance toujours glaciale. Les températures ne dépassent toujours pas -1 à -2 degrés au meilleur de la journée.

