Rouen. En Seine-Maritime, les sénateurs consultent les élus locaux sur la réforme des rythmes scolaires

"C'est un décret qui a suscité beaucoup de questionnements", reconnaît Catherine Morin-Desailly, sénatrice (UDI) de Seine-Maritime et présidente de la commission Culture et Éducation. Avec ses collègues Thierry Foucaud (PCF), de la commission des Finances, et Jean-Claude Carle (LR), de la commission de la Culture, elle dressait ce lundi 15 mai 2017 à Rouen (Seine-Maritime) un premier bilan de l'enquête sur la réforme des rythmes scolaires.

Les déclarations de Macron inquiètent

"Après quatre mois de travail, nous avons entendu beaucoup d'inquiétudes liées aux déclarations d'Emmanuel Macron qui a dit qu'il laisserait les communes libres de leur choix sur cette question, précise Jean-Claude Carle. Certains redoutent que ce soit la fin des aides."

Actuellement, l'État finance les temps périscolaires à hauteur de 350 millions d'euros, la CAF pour 100 millions alors que le coût total de fonctionnement "est estimé entre 800 millions et un milliard d'euros". La somme restant à la charge des communes a "déjà créé des inégalités entre milieux urbains et ruraux, avance Thierry Foucaud. Si on laisse les communes se débrouiller toutes seules, elles ne seront que plus criantes."

Des pistes de réflexion

Les promesses de campagne du nouveau président peuvent aussi laisser imaginer une nouvelle organisation, différente en fonction des communes. "Nous avons aussi été interpellés par les parents qui ont finalement calé leur rythme familial sur ça", poursuit Jean-Claude Carle.

"Surtout, il ne faut pas oublier que la question centrale doit être celle de l'enfant", rappelle Thierry Foucaud. Parmi les aménagements qui seraient à prévoir, "il y a des pistes par exemple pour les maternelles. On ne peut pas sortir les enfants du lit pour les temps périscolaires."

L'ensemble des conclusions du rapport devraient être connues au mois de juin.

A LIRE AUSSI.

Education: des changements en vue dès la rentrée si le programme Macron est appliqué

Primaire : pour qui roulent les élus de gauche en Normandie ?