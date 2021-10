Rouen. Football : le coach et trois joueurs de QRM récompensés par leurs pairs

Que la montée soit au bout ou pas, la saison de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) est déjà exceptionnelle. Promu en National cette saison, le club de l'agglomération rouennaise y a joué les premiers rôles toute l'année et reste à la première place alors qu'il ne reste que deux journées à disputer. C'est cette réussite que le site spécialisé foot-national a récompensée ce jeudi 11 mai 2017.

QRM plébiscité

Via un vote des joueurs et des coaches du championnat, le site a créé un "onze type" du National. Avec trois joueurs, le club normand est le mieux représenté dans cette équipe en parvenant à placer un joueur dans chaque ligne: le latéral gauche Pierre Vignaud en défense, Anthony Rogie au milieu de terrain et Medhy Guezoui en attaque.

Ce dernier, auteur d'une saison particulièrement réussie avec déjà 14 buts inscrits en championnat, a surtout été élu meilleur joueur du championnat. Un trophée qu'il pourra célébrer avec son coach, Manu Da Costa, qui a lui été élu meilleur entraîneur du championnat. Les joueurs de QRM essaieront de bonifier ces récompenses individuelles en validant leur montée en Ligue 2 dès ce vendredi 12 mai 2017 face à Dunkerque.

