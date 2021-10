Sur le bord de la rue Pierre-Corneille, les deux bâtiments des écoles maternelle et primaire Gustave-Flaubert s'étalent sur plusieurs centaines de mètres de long. Et c'est bien ça le problème. À Canteleu (Seine-Maritime), ces deux écoles forment une barrière de béton entre le centre-ville et la Cité Verte, un quartier populaire de la commune. Seul un chemin piétonnier entre les deux bâtiments permet de maintenir un lien.

Un projet à près de 10 millions d'euros

C'est la raison pour laquelle la mairie prévoit de détruire puis de reconstruire les écoles, dans le cadre de son renouvellement urbain. Un projet estimé "entre 9 et 10 millions d'euros" par la maire de la ville, Mélanie Boulanger. Un dossier sur lequel la Métropole Rouen Normandie compte apporter son aide pour ce qui touche à la voirie et aux espaces publics.

Pour Mélanie Boulanger, les bâtiments montés dans les années 1950 "ont forcément vieilli. Ils ne sont pas vétustes et les enfants y ont encore des conditions d'apprentissage convenables". Le but sera donc de repenser "une école du XXIe siècle" tout en brisant une frontière vers la Cité Verte. Le chemin qui serpente entre les écoles devrait donc disparaître pour laisser la place à une vraie voie d'accès entre ce quartier et le reste de la ville.

Un bâtiment après l'autre

Du côté du calendrier, les élus espèrent pouvoir lancer un appel à candidature avant la fin de l'année et commencer les travaux fin 2018 si tout fonctionne rapidement. Pendant ces travaux, les quelque 350 élèves des deux établissements passeront d'un bâtiment à l'autre en utilisant des salles inoccupées pour le moment.

Tous devraient donc se retrouver dans l'école primaire le temps que la maternelle soit détruite et reconstruite, puis l'inverse. Si cette solution permet de ne pas engorger les autres écoles de la commune, la maire espère surtout limiter l'utilisation de bâtiments préfabriqués qu'elle juge moins adaptés à l'enseignement.

