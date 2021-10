Place à la 22ème édition et une affiche toujours aussi riche et éclectique ce vendredi 12 mai 2017. Du blues hexagonal avec The Barnguys et Awek, puis étasunien,avec Zac Harmon ou la synthèse parfaite entre le son du blues électrique de Chicago et celui du Mississippi.

Vendredi 12 mai 2017 à 20h au zénith de Caen. Entrée à 19€.

