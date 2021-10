Première rencontre Trump-Macron le 25 mai à Bruxelles

"Le président Trump a fait part de son souhait de travailler étroitement avec le président élu Macron pour faire face à des défis communs et il a souligné la longue et solide tradition de coopération entre les Etats-Unis et son plus vieil allié, la France", a poursuivi le compte-rendu de la Maison Blanche.

