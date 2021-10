Le-Havre. Devenez bénévoles pour l'ouverture des 500 ans du Havre

Un été au Havre 2017 s'annonce comme l'événement incontournable en Normandie cette année. Les festivités débutent le 27 mai 2017 avec une journée d'inauguration riche en animations, notamment cette Magnifik Parade (de 18h30 à 20h00). On nous promet "un show délirant de l'hôtel de ville à la plage. [L'artiste] Fanny Bouyagui et Art Point M imaginent […] un défilé à la manière d'une performance XXL célébrant les 500 ans de la ville."

Un défilé entre l'Hôtel de ville et la plage

La compagnie Art Point M recherche des personnes âgées de 14 ans et plus qui pourront participer à cette parade le 27 mai 2017. Chaque bénévole jouera le rôle de porte-drapeaux aux côtés des participants costumés. Un kit drapeau-masque sera fourni à chaque volontaire. Un kit composé d'un drapeau léger (tige en osier de 2 mètres de hauteur et un drapeau de 120x80 centimètres) à customiser vous-même et d'un masque papier origami (10 modèles différents ont été créés).

Tout le monde peut participer

Si vous souhaitez participer à cette Magnifik Parade, vous pouvez vous inscrire par mail à bénévoles@lehavre2017.fr en indiquant vos prénoms, nom, âge, numéro de téléphone et adresse mail.

Un été au Havre 2017 du 27 mai au 5 novembre 2017 : le programme complet ici

A LIRE AUSSI.