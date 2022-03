Réforme des collectivités territoriales : les CDC devront s'agrandir... les communes isolées à adhérer à un regroupement de communes

La réforme des collectivités territoriales ....

Les structures intercommunales nées dans les années 95 ; pour travailler ensemble n?ont plus aujourd?hui la taille suffisante ? Elles devront s?agrandir... et 11 communes ornaises devront s?allier avec d?autres ou intégrer des communautés de communes ou d?agglomération..... optimiser semble l?évidence, peut-être en même temps que la modification des cantons nécessité par les nouveau conseillers territoriaux.?aucune date butoir n?a -pour l?instant- été fixée, mais c?est le préfet qui décidera au final...?ce point de la réforme des collectivités territoriales sera lundi au centre des discussions avec le président des maires de France : Jacques Pélissard, qui présidera à Mortagne : l?assemblée des Maires de l?Orne.



Synergie, optimisation, aussi ? et un pas de + vers un futur aéroport normand ? Laurent Fabius, le président de la communauté d?agglo de Rouen vient d?adresser un courrier à Alain Le Vern, le président de la région Haute-Normandie et président du Syndicat mixte de l'aéroport Deauville-Normandie, dans lequel il confirme « la disponibilité de l?agglo rouennaise pour engager une réflexion sur les modalités d'un rapprochement régional entre les deux plates-formes de Rouen et de Deauville?

