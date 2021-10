L'heure a sonné pour les six Dragons de Rouen (Florian Chakiachvili, Olivier Dame-Malka, Damien Raux, Loic Lampérier, Jordann Perret et Sacha Treille) qui disputeront le championnat du Monde de hockey, du 5 au 21 mai 2017 à l'AccorHotels Arena de Paris Bercy.

Des anciens mais aussi des nouveaux

Déjà rodés à cette compétition comme Sacha Treille, Damien Raux ou Loic Lampérier, récemment intégrés au groupe comme Jordann Perret (2e participation) ou nouvel arrivant comme Olivier Dame-Malka, les Rouennais de l'équipe de France n'ont qu'un seul objectif : briller dans cette compétition qui se déroulera en France pour une des deux poules (la Poule A se disputera à Cologne en Allemagne).

Un programme alléchant

Les Dragons présents en Équipe de France débuteront leur compétition le samedi 6 mai 2017 à 20h15 face à la Norvège, puis enchaîneront dès le dimanche 7 mai 2017 avec un match face à la redoutable équipe de Finlande à 16h15.

Après une journée de repos l'Équipe de France disputera son troisième match de la compétition face à son meilleur ennemi, la Suisse, mardi 9 mai 2017 à 20h15. Puis elle rencontrera l'ogre canadien le jeudi 11 mai 2017 à 20h15. La Biélorussie, la République Tchèque et la Slovénie seront les trois derniers adversaires des Bleus le vendredi 12, le dimanche 14 et le lundi 15 mai 2017.

Un bilan mitigé en préparation

Avec huit matchs de préparation, deux oppositions contre la Suisse, la Russie, la Lettonie et la Biélorussie, les Français se sont imposés par quatre fois et Sacha Treille s'est notamment fait remarquer en inscrivant un but dans chaque match face à la Biélorussie.

Le nouveau gardien rouennais sera de la partie

Si six joueurs Jaunes et Noirs seront de la partie en équipe de France, le nouveau portier des Dragons la saison prochaine Matija Pintaric fera partie des trois gardiens retenus avec la sélection de Slovénie, dernier adversaire de la France dans ce mondial.

L'objectif est maintenant clair pour les joueurs de Dave Henderson, montrer que le hockey français a sa place dans l'élite mondiale et pourquoi pas accrocher un quart de final en se plaçant dans les quatre premiers de la poule à l'issue des sept rencontres.

