Couronnée de succès au Canada pour ses incroyables imitations de chanteuses en vogue, Véronic Dicaire, l'imitatrice de talent est de retour en France pour une grande tournée avec son spectacle Voices. Sur la scène du Zénith du Rouen (Seine-Maritime), elle y incarnera, le temps de 2h de spectacle entièrement adapté au public français, une cinquantaine de stars de la chanson passant d'une tessiture à l'autre avec une aisance surprenante.

Un show à l'américaine

Rodé sur la scène de Las Vegas depuis 2013, bien plus qu'un tour de chant, la Québécoise marie humour et imitation. Une véritable performance physique entièrement chorégraphiée. Entourée de danseuses et accompagnée par un orchestre, elle offre un spectacle survitaminé et complet.

Une étonnante galerie de personnage

En séquences, telles que queen of the pop, divas… elle rend honneur aux grandes chanteuses de la scène actuelle ou ayant marqué de leur sceau l'histoire de la chanson. D'Adèle à Céline Dion, de Vanessa Paradis à Dalida, de Louane à Mireille Mathieu, elle incarne une vaste galerie de personnages reproduisant avec excellence le timbre et la gestuelle de chacune. Baptisée par son public québécois "la femme aux mille voix", elle nous prouve en effet qu'elle mérite pleinement ce surnom.

Pratique. Mercredi 17 mai à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 49 à 56€. https://premierrang.trium.fr

