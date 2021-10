Une collégienne kosovar écrit au préfet de l'Orne

Ardéa Isufi,

Eleve de 3ème de Louise Michel.



Moi, Ardéa, je vous prie de me laisser vivre en France, de continuer ma scolarité ici avec mes amis. Dans mon pays au Kosovo, je n'ai plus personne, plus rien, tout ce que j'ai est ici en France.

J'espère de tout mon coeur pouvoir rester ici avec ma famille.

J'espère pouvoir faire ma scolarité en France pour pouvoir plus tard lui contribuer.

Aujourd'hui, on est le 15 avril 2010, l'anniversaire de mon frère, et on ne sait pas où est notre mère; on ne mérite pas ça, pour ça je vous prie de nous laisser vivre une vie normale, car nous aussi on est des êtres humains.

Encore une fois, je vous prie comme élève, de nous laisser fêter nos anniversaires avec notre mère et d'aller à l'école sans peur, comme tous les autres.



Merci de votre attention.

Ardéa Isufi.

