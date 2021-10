Ouvrez vos dictionnaires! Concernant le FN et Marine Le Pen, la sénatrice UDI de l'Orne Nathalie Goulet parle de "mithridatisation" de la société française. Ne cherchez plus, il s'agit d' "une technique qui consiste à ingérer petit à petit, davantage d'un produit toxique, afin d'acquérir une insensibilité."

Mithridatisation par le FN?

"Lorsque Jean-Marie Le Pen était arrivé au second tour de la présidentielle de 2002, nombre de politiques et de citoyens étaient descendus dans la rue. Mais sondage après sondage… élection après élection, nous nous sommes habitués à la place grandissante du FN dans le paysage politique français", dénonce la sénatrice, qui ajoute: "aujourd'hui, plutôt que de voter POUR un programme, on vote CONTRE le Front national."

Nathalie Goulet constate que le Front Républicain se fissure, et que "le 7 mai pourrait réserver quelques surprises".

