Le conseil général de l'Orne lance une campagne de com sur le net !

Le conseil général de l?Orne va communiquer massivement avec les outils d? aujourd?hui... A partir de lundi prochain, l'Orne proposera des clips vidéos, sur les sites Internet du Figaro, de l'Expansion et de Télérama ainsi que sur les plateformes communautaires You Tube et Dailymotion ... il s?agit de séduire de nouveaux professionnels, indépendants ou salariés à venir s?installer dans l? orne.... 4 clips ont été tournés en Pays d'Auge ornais, au GAEC de la Galotière à Crouttes et dans les murs du Conseil général... ils devraient être vu par un million d?internaute ....... pour les découvrir en avant première, direction le site......www.jeminstalledanslorne.com

