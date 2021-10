Rouen. Près de Rouen, Mathieu Guyot pratique l'archéologie expérimentale pour se rapprocher de la nature

Il suffit d'écouter Mathieu Guyot raconter ses aventures pour s'imaginer dormir à la belle étoile dans le Vercors ou descendre la Seine en kayak à ses côtés. Ces défis, ce jeune étudiant en archéologie à l'université de Rouen (Seine-Maritime) les relève pour l'adrénaline mais surtout pour se rapprocher d'un mode de vie en harmonie avec la nature. D'ailleurs, même quand il part une semaine en forêt pieds nus et sans équipement, Mathieu écarte la notion de "survie": "l'objectif de ces sorties primaires, ce n'est pas de survivre mais de vivre. Vivre dans la nature et en harmonie avec elle."

Son but est alors de se débrouiller en totale autonomie avec le minimum de matériel. "Ça a commencé vers l'âge de 12 ans, quand j'ai réussi à faire du feu par friction avec un archet", se souvient l'aventurier. Depuis, Mathieu a ajouté de nouvelles cordes aux arcs qu'il fabrique lui-même, comme la fabrication d'abri et de ficelle, la reconnaissance des champignons comestibles ou la chasse.

Rester humble face à la nature

Pour celui qui martèle qu'il "faut être curieux de tout", ces sorties sont aussi l'occasion d'expérimenter la vie comme à l'époque des chasseurs-cueilleurs nomades. Par contre, Mathieu insiste sur le fait qu'il ne faut pas être prétentieux fasse à la nature. Pour apprendre, lui a l'humilité "de continuer à beaucoup lire et se documenter." D'ailleurs pour aider les débutants et donner ses propres conseils, Mathieu a lancé une page Facebook qui réunit plusieurs centaines de suiveurs.

Déjà passé par le Vercors, la vallée de Seine et même le Connemara en Irlande, Mathieu Guyot rêve maintenant d'aller vivre en totale autonomie pendant une longue durée en Alaska et d'y descendre le Yukon en kayak. Pour Mathieu, vivre sans confort permet surtout une prise de conscience. "Le meilleur moment après ces sorties, c'est quand même quand on rentre chez soi. C'est là qu'on se rend compte du confort et de la chance qu'on a."

