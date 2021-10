Normandie Musique Production a à coeur de diffuser les formations locales: elle fait appel cette année à deux artistes aux univers affirmés, vendredi 28 avril 2017.

Les artistes normands mis en valeur

Se décrivant comme de la "chanson qui gratte", Cyrarno du patelin déjoue les codes de la chanson française et réinvente un répertoire aussi bien bucolique que poétique, le tout teinté d'humour. De Brassens à Renaud en passant par Dick Annegarn, Cyrarno du patelin s'inscrit dans la lignée des chansons-poèmes. Shak Shakembo est originaire du Congo Kinshasa. Sa passion pour la musique et son métier de chef d'orchestre l'emmènent sur les routes du monde. Il y puise influences et métissages qui forment aujourd'hui la pluralité de sa rumba congolaise. Installé à Caen depuis 2008, il a signé un premier EP en 2013.

A noter également : Normandie Musique Production s'engage à soutenir les producteurs locaux et propose un bar normand avec du Meuh-Cola et du jus de pomme !

Pratique. Vendredi 28 avril à 20h à la salle Gutenberg. Tarifs: 10,79-12€. Tél. 02 18 81 01 54

