Imprimerie Alençonnaise : les deux repreneurs condamnés

Les deux repreneurs de l? « Imprimerie Alençonnaise », qui avait déposé son bilan en 2002, accusés d?abus de biens sociaux pour l?un des prévenus et de complicité pour le second, ont été condamnés hier à à 2 ans de prison avec sursis et 50 000 ? d?amende et interdiction d?exercer le rôle de chef d?entreprise pendant 5 ans. Le second prévenu est condamné à 6 mois de prison avec sursis.. Des comptes de l?entreprise avaient été dissimulés, des bilans tronqués.

