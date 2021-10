Réforme territoriale : le député ornais Ump Jean-Claude Lenoir défend le principe d'un élu pour 10 000 habitants

La réforme territoriale... le député ornais Ump Jean-Claude Lenoir, estime qu?il faut retenir le principe d?un élu pour 10 000 habitants... et non de 15 000 à 18 000.... C?est la position que l?élu défend à l?assemblée... l?orne compte 49 élus départementaux et régionaux aujourd?hui... la réforme territoriale abaisserait le nombre d?élus territoriaux à 19... Des discussions sont engagées à la commission des lois de l?Assemblée Nationale pour ramener ce nombre à 29 ! Soit un élu pour 10 000 habitants...

