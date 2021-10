Hommage national à la policière municipale tuée jeudi dernier lors d'une fusillade en région parisienne

Un hommage national a été rendu hier à la policière municipale tuée le 20 mai par des malfaiteurs, dans le Val-de-Marne...ses obsèques ont été célébrées à Villiers-sur-Marne en région parisienne en présence du chef de l'Etat .....

Une bonne vingtaine de personnes étaient réunies hier après midi à 15h30 devant les locaux de la police municipale d?Alençon pour une minute de silence et un dépôt de gerbe.... des officiers de la police nationale avec la commissaire départementale de la sécurité publique..... des gendarmes, 2 élus de la mairie d?Alençon... et des policiers municipaux de Sées, Mortagne et Bellême étaient présents .... A Caen des policiers municipaux de plusieurs villes se sont rassemblée à la prairie avant d?observer une minute de silence devant l?esplanade de la mairie !

