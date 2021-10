5 cambrioleurs interpellés par les gendarmes d?Orbec, suite à 6 vols d?outillage dans des résidences et dans une entreprise à Vimoutiers, Livarot, Lisieux, et à Mézidon.

Les malfaiteurs, âgés de 19 à 26 ans, sont originaires de Livarot, Saint-Pierre-sur-Dives, et de Percy-en-Auge.

