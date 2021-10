C'est par téléphone, de la bouche d'un membre de la Direction technique nationale, que Manu Da Costa a appris la bonne nouvelle. La saison prochaine, l'entraîneur de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) jonglera entre les installations du club normand et le prestigieux centre de Clairefontaine pour préparer son Brevet d'entraîneur de football professionnel (BEPF).

Même si QRM n'a jamais été aussi proche d'une accession en Ligue 2, Manu Da Costa assure que les deux ne sont pas liés et que le diplôme "est nécessaire pour la suite de [sa] petite carrière". Ambitieux, le technicien normand ne se voit pas "stagner à l'échelon du National" mais espère progresser vers les divisions professionnelles, que ce soit avec QRM ou non.

Un programme intense

En l'état actuel des choses, Manu Da Costa pourrait poursuivre l'aventure à la tête de QRM en Ligue 2 même sans BEPF. Non seulement car tout candidat qui prépare le diplôme est traité comme ceux qui l'ont déjà en poche, mais aussi car "des dérogations sont possibles pour les entraîneurs en poste depuis au moins un an qui font monter leur équipe de National", précise l'entraîneur.

Concrètement, Manu Da Costa devra passer trois jours par mois à Clairefontaine pendant toute la saison 2017-2018. "Le programme va être lourd", prévoit-il. Mais la partie la plus intéressante concerne les stages obligatoires dans des clubs professionnels français ou étrangers. Et si on lui demande son avis, le coach de QRM se verrait bien "au Portugal ou en Espagne". Mais pour le moment, ces préoccupations restent secondaires pour mieux se focaliser sur cette fin de saison et la validation de l'accession en Ligue 2.

