Le Havre. HAC Handball : Sharon Dorson signe pour une saison supplémentaire

Sharon Dorson, 23 ans, fera bien partie de l'effectif de l'équipe féminine de handball du HAC pour la saison 2017 – 2018. La pivot a prolongé pour un an et signe au passage son premier contrat professionnel. " Pour moi c'est une grande première (…), je suis très contente que Roch Bedos et le HAC me donnent cette chance ".

Bientôt la LFH ?

Avec le recrutement de Doungou Camara, l'arrière droite d'Issy Paris, et le prolongement de la gardienne serbe Marina Pantic, c'est le troisième recrutement annoncé par le HAC pour la saison prochaine.

Une saison que le club espère bien disputer en LFH, l'élite du handball féminin, ce qui enthousiasme particulièrement Sharon Dorson : "il ne faudra pas que je me repose sur mes acquis, car la LFH est un tout autre niveau, et je compte bien y laisser mon empreinte".

Le HAC est troisième de D2F, à deux points du leader, le 18 avril 2017.

