Rouen. Rouen lance une opération séduction pour les étudiants

Les grands établissements du supérieur de Rouen et la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) ont signé jeudi 6 avril 2017 une convention qui vise à renforcer leur coopération dans les années à venir. Objectif: renforcer l'attractivité de la ville au niveau universitaire à Rouen, qui compte déjà 40 000 étudiants. L'accord, qui s'étale sur trois ans, prévoit 50 000 € d'aide de la Métropole aux actions de la Conférence de l'Enseignement Supérieur de l'Agglomération de Rouen (CESAR).

Quatre axes en particulier sont mis en avant dans cet accord:

• Améliorer l'accueil des étudiants, enseignants et chercheurs. Différentes enquêtes seront réalisées pour mieux connaître les attentes des étudiants et un calendrier annuel des animations culturelles et sportives devrait être établi.

• Promouvoir Rouen à l'échelle nationale et internationale. Un travail sera mené pour renforcer les réseaux d'étudiants des établissements rouennais et une réflexion doit être menée sur la mise en place d'un portail d'enseignement supérieur et de recherche.

• Promouvoir le développement durable. La CESAR mène notamment une opération "Campus durable" qu'elle anime à travers plusieurs événements. Plusieurs éco-manifestations seront promues et la Métropole engagera des actions auprès des résidences CROUS.

• Renforcer la coopération entre les Universités et la Métropole. La CESAR participera activement à la mise en oeuvre de la stratégie tertiaire de la Métropole.



