Temps ensoleillé mais frais aujourd'hui... il a fait jusqu'à - 2°5 à Flers ce matin... pas plus de 13° cet après midi

T° négatives ce matin relevés par météo France ... jusqu?à -2 et demi à Flers... moins un et demi à Argentan... ? 1° à Alençon... 0° à L?Aigle ....3° à Mortagne au Perche..



La journée s'annonce lumineuse..... Si les formations brumeuses sont rares ce matin, en revanche, les gelées sont nombreuses ! La majeure partie de nos régions, profitera d?un soleil généreux jusqu'à ce soir... par endroit, son éclat sera terni, par la présence d?un voile nuageux plus ou moins épais....



Le fond de l?air reste frais... il ne fera pas plus de 13° au meilleur de la journée

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire