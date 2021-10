Des températures comme on en voit rarement en Normandie: samedi 8 avril et dimanche 9 avril, les températures sont largement au dessus des normales saisonnières.

Samedi 8 avril il a fait plus de 20°C en Normandie, avec très peu de nuages.

A Deauville:

A Granville:

A la campagne aussi:

Dimanche 9 avril, le soleil brillera à nouveau: on attend entre 22 et 24 degré l'après midi sur la région. C'est environ 10°C de plus que les moyennes de saison.

Il fera même plus chaud en Normandie que sur la côte d'Azur ce dimanche.

A noter: Le mois de mars s'est déjà placé au premier rang des mois les plus doux en France depuis 1900, avec une moyenne à 11°C en 2017, soit 2,3°C au dessus de la normale.